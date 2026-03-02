El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia escasa será del 70%, incrementándose a un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en este periodo. La lluvia se mantendrá intermitente, con una ligera mejora en la tarde, aunque aún se prevén chubascos esporádicos.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente durante los momentos de lluvia, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde, aunque la probabilidad de tormentas será moderada, con un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente. Sin embargo, no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados , lo que podría hacer que la tarde sea un poco más agradable, aunque la sensación de frescor persistirá.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.