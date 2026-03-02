El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 10 grados que se mantendrá constante a lo largo de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo se torne muy nuboso y finalmente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 milímetro, lo que indica que se tratará de lluvias ligeras pero persistentes.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 86% hacia la noche, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormenta es baja en comparación con la posibilidad de lluvia, se prevé un 60% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son el principal foco de preocupación, no se pueden descartar del todo.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.