El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 97% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y un ligero aumento a 0.3 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes mayores.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 50 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Se aconseja tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser un factor a considerar, sobre todo en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también será notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas nuevamente. Las temperaturas descenderán, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá consigo condiciones climáticas extremas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.