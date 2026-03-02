El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante gran parte del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las probabilidades de lluvia son significativas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en total, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles del 90% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.