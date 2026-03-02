El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se mantendrá, con un predominio de nubes densas que podrían generar algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se alcanzarán los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir del mediodía se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvia. Se estima que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cuntis experimenten algunas gotas a lo largo de la tarde.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 70% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, que alcanzarán velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría generar incomodidades y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

El viento soplará del sur, con ráfagas que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos de 4 a 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución si se planea salir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.