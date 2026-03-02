El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 3 de la mañana, se espera que las condiciones se tornen más inestables, con la llegada de lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados a lo largo de la mañana. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante los momentos de lluvia. La dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se prevé un ligero cambio hacia el noreste en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 75% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas y el viento será notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que se prepare para un día húmedo y ventoso, y que considere la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.