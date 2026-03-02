El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 36 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. Esto se verá acompañado de tormentas aisladas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%.

Los intervalos nubosos continuarán hasta la noche, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, situándose en torno a los 7 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas a medida que avance la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que lleven paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.