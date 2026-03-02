El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de opresión en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se espera que a partir de las 11:00 horas, la lluvia comience a hacer acto de presencia, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 44 km/h, lo que podría generar ráfagas intensas y contribuir a una sensación térmica más fría. La dirección del viento se mantendrá mayormente del sur y sureste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 91% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las condiciones de humedad también favorecerán la formación de nubes y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumentará hasta un 80%.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.