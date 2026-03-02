El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance el día, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia se incrementa significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1.4 mm, lo que indica que se espera lluvia escasa, pero constante. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes de Cambados lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 17 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. Esta alta humedad, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo habitual, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución si se está al aire libre durante este periodo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones climáticas cambiantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.