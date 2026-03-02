El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 91% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, sugiere que las condiciones serán propicias para la formación de nubes de lluvia. De hecho, se espera que a partir del mediodía, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 milímetro en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero manteniendo una intensidad similar.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es posible que se presenten tormentas aisladas acompañadas de lluvia. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo para los habitantes de Caldas de Reis.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 10 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que la noche transcurra de manera más tranquila. En resumen, se recomienda a los residentes de Caldas de Reis que se preparen para un día húmedo y cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas, especialmente durante la tarde.

