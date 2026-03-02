El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de "Cubierto", con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 82%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. A partir del mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en el periodo más crítico. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta que se eleva hasta el 70% en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde el efecto del viento será más notable. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este en la tarde, manteniendo velocidades moderadas.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que caigan a 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad, haciendo que la percepción del frío sea más intensa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las precipitaciones disminuirán, y se espera que para las últimas horas del día, la probabilidad de lluvia sea mínima. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas en la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.