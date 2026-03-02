El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con nubes altas que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados y se mantendrá en ese rango hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.9 mm, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidades de que se produzcan entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 75% entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y a la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones climáticas cambiantes y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.