El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el panorama, aunque a medida que avance la mañana, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. Se prevé que el cielo se cubra completamente, y la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, aunque no se descartan tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta en la misma franja horaria. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero torrencial, sí habrá un ambiente húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 72% y el 87% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones sean mínimas en las horas nocturnas.

En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.