El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 86%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría dar lugar a la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A partir del mediodía, se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 4 mm en la tarde, cuando se espera que las tormentas sean más probables. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 52 km/h en su punto máximo. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La nubosidad persistirá, y es probable que la niebla se haga más densa, especialmente en las áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, hoy en As Neves se vivirá un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas por la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.