El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 a 8 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia de nubes densas podría limitar la visibilidad del sol, lo que podría afectar la luminosidad del entorno.

El orto se producirá a las 08:10, mientras que el ocaso será a las 19:24, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día fresco y nublado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con valores más bajos en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.