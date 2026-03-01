El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% en las horas centrales del día. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al momento de planificar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la advertencia de que el cielo nublado puede limitar la luminosidad solar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una mejor visibilidad de las estrellas, aunque las temperaturas volverán a caer, situándose alrededor de los 9 grados.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día, pero con un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se sentirá más cálido en comparación con las mañanas previas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

