El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día, el viento puede generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto permitirá que los habitantes de Vila de Cruces disfruten de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que hacia la noche se sitúen en torno a los 8 grados. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. El ocaso se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y sin lluvias.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado. La ausencia de lluvias y la moderada intensidad del viento permitirán que los residentes se desplacen con tranquilidad, aunque siempre es recomendable estar preparados para las bajas temperaturas de la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.