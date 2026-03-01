El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 58% y el 88%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría generar un ligero movimiento en las nubes, aunque no se anticipan cambios drásticos en el estado del cielo.

A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 6-8 grados, subiendo lentamente hasta alcanzar los 11 grados hacia el mediodía. En la tarde, se espera que el termómetro marque entre 12 y 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para los que se aventuren al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para aquellos que planeen estar fuera durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El ocaso se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave permitirá que los vigueses disfruten de actividades al aire libre, siempre que estén preparados para la frescura de la tarde y la noche. En resumen, un día típico de marzo en Vigo, donde la naturaleza se presenta en su estado más fresco y acogedor.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

