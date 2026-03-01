El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 15 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados y alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Valga disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Sin lluvias a la vista, es una buena oportunidad para salir y disfrutar del entorno, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en la tarde y la noche, con la posibilidad de que las nubes se tornen más densas hacia el final del día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes altas seguirán presentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.