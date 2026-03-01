El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será moderado, alcanzando hasta 11 km/h, y se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 31 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque la nubosidad puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:09 y se ocultará a las 19:24.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 8 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido al viento, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir por la tarde o la noche.

En resumen, Tui experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que variarán a lo largo del día y un viento que aportará una sensación de frescor. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante las bajas temperaturas y el viento.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 3 grados, lo que podría resultar en una sensación de frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Sin embargo, las temperaturas matutinas serán notablemente frescas, comenzando en torno a los 6 grados a primera hora.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.