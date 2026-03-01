El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica no cambie significativamente, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 15 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que oscilará entre los 5 y los 16 km/h. Predominará el viento del norte y del suroeste, siendo más intenso en las horas de la tarde, cuando se alcanzarán rachas de hasta 31 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La visibilidad no se verá comprometida por la lluvia, pero es recomendable llevar abrigo debido a las bajas temperaturas y la humedad.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el frío.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en estas horas oscilará entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

