El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 50% y el 70%. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la presencia de nubes. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con direcciones cambiantes hacia el sur y el oeste, pero siempre manteniendo una intensidad moderada.

El amanecer se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:24, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque la mayor parte del tiempo el cielo estará cubierto. En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, pero con la necesidad de abrigarse un poco debido a las bajas temperaturas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se sentirá más cálido en comparación con las mañanas previas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.