El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% al final del día. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones, la sensación de humedad podría ser notable, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Silleda pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el fresco clima matutino.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que el día avance, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las nubes altas no impidan la visibilidad. La salida del sol se producirá a las 08:08, y el ocaso será a las 19:22, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Aunque el sol no brillará con fuerza, la luz natural será suficiente para iluminar el paisaje de Silleda.

En resumen, el día de hoy en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el viento y la humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

