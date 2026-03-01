El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría desanimar a quienes buscan un día soleado. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio, con la aparición de períodos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de momentos al aire libre.

La temperatura a lo largo del día oscilará entre los 5 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se volverá más cubierto, con nubes que podrían oscurecer el paisaje. El ocaso está previsto para las 19:25, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente, y el viento podría intensificarse, lo que hará que la noche sea fresca.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable, pero sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones frescas y ventosas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todas las horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 4 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura llegue a los 12 grados, mientras que en la tarde podría alcanzar los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

