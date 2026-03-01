El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo con nubes altas. Desde las 08:00 hasta las 14:00, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados a las 15:00. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 42% a las 15:00, lo que permitirá una sensación más templada en comparación con las primeras horas del día.

El viento será moderado, predominando del suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h. Este viento ayudará a dispersar la bruma y la niebla, mejorando la visibilidad a medida que el día avanza. A partir de las 14:00, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin previsión de precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 17 a 19 grados , lo que permitirá disfrutar de un día templado. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 76% a las 21:00, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio brumoso y neblinoso, seguido de un periodo de nubes altas y temperaturas agradables. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el frío regresará, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, con un ligero descenso a 4 grados en las horas más frías, especialmente durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.