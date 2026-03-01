El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá en niveles confortables durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura y viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es aconsejable estar atentos a posibles cambios en la nubosidad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que el día será seco y propicio para actividades al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados, y el cielo continuará cubierto de nubes altas. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Sin embargo, las temperaturas matutinas serán notablemente frescas, comenzando en torno a los 6 grados a primera hora.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.