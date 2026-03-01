El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango de 10 a 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 89% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Ribadumia hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La salida del sol está programada para las 08:10, mientras que el ocaso se producirá a las 19:25, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la mayor parte del día seguirá siendo nublado.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las temperaturas frescas y el viento que se intensificará a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, cuando las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más templado.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

