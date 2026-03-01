El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se sentirá más cálido en comparación con las mañanas previas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

El amanecer se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:24, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.