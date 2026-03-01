El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la noche. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada.

Las temperaturas en Pontevedra serán frescas, comenzando con un termómetro que marcará alrededor de 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 54% y el 95% a lo largo del día. Esto podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región, aunque la nubosidad podría limitar la vista del sol en su máximo esplendor. El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 19:24, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará filtrada por las nubes.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y nublado, sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados y vientos moderados del suroeste. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 4 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura llegue a los 12 grados, mientras que en la tarde podría alcanzar los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 10 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 8 grados.

