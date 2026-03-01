El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes altas seguirán presentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán especialmente frías, con temperaturas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta a lo largo de todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 51% en las horas más cálidas. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes de Pontecesures se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 19:24, lo que proporcionará un total de 11 horas y 14 minutos de luz solar. A pesar de la presencia de nubes, los momentos de claridad pueden ofrecer oportunidades para disfrutar de la luz del día. En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en la tarde y la noche, con la posibilidad de que las nubes se tornen más densas hacia el final del día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 15 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados y alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.