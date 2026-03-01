El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que rondarán entre 1 y 2 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sureste, aumentando su intensidad, especialmente por la tarde, donde se prevén rachas de hasta 29 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al salir.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la visibilidad sea buena, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la luz solar directa. El orto se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:24, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de nubes altas y vientos moderados sugiere que, aunque no habrá lluvias, la sensación de frío persistirá, especialmente en las horas matutinas. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 4 grados durante las horas más frías de la madrugada.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 4 grados durante las horas más frías de la madrugada.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.