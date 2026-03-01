El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde. Esta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el frío.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no habrá lluvias, la combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un buen día para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.