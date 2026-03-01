El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 10 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 8 grados.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 95%. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en áreas expuestas. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Poio disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, el cielo nublado podría limitar la visibilidad del sol, que saldrá a las 08:10 y se pondrá a las 19:24, ofreciendo un día con luz natural, aunque difusa.

La combinación de nubes altas, temperaturas frescas y viento moderado sugiere que será un día típico de principios de marzo en Poio. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable, manteniendo en cuenta la posibilidad de que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En general, se espera un día tranquilo y sin complicaciones meteorológicas, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 4 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura llegue a los 12 grados, mientras que en la tarde podría alcanzar los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, cuando las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más templado.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la noche. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.