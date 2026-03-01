El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la presencia de nubes.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 29 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:09, mientras que el ocaso se producirá a las 19:24, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la claridad del cielo en algunos momentos.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 4 grados durante las horas más frías de la madrugada.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se sentirá más cálido en comparación con las mañanas previas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

