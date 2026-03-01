El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 10:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a los 12 grados en la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.
El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Este aumento en la velocidad del viento será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el cielo se cubrirá con nubes más densas, y se prevé que la temperatura descienda nuevamente a 11 grados al caer la noche.
La puesta de sol se producirá a las 19:25 horas, momento en el cual el cielo estará cubierto, ofreciendo un espectáculo visual menos brillante que en días despejados, pero igualmente interesante con las nubes que se irán formando. La combinación de nubes altas y temperaturas frescas sugiere un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano.
En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para diversas actividades.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 1 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en estas horas oscilará entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.
El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica no cambie significativamente, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de poco nuboso en las horas centrales.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
- El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
- El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.
