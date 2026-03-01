El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en estas horas oscilará entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La humedad empezará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar directa.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 15 grados alrededor de las 15:00 horas. La humedad relativa disminuirá aún más, situándose en torno al 61%, lo que contribuirá a una sensación más fresca. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h. Este viento podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se esperan lluvias, la atmósfera permanecerá cargada de nubes.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 19:25, lo que significa que la duración del día será relativamente corta, con una luz diurna limitada por la cobertura nubosa. En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, y aunque se espera que la situación se mantenga estable, habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica no cambie significativamente, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de poco nuboso en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.