El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Sin embargo, las temperaturas matutinas serán notablemente frescas, comenzando en torno a los 6 grados a primera hora.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 49% y el 93% durante el día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que los residentes de O Porriño realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección predominantemente este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, a pesar de la nubosidad, permitiendo que los habitantes de O Porriño disfruten de un atardecer que se producirá a las 19:24 horas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas matutinas y nocturnas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.