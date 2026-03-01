El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es aconsejable estar preparados para el viento y las temperaturas frescas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado con temperaturas frescas y viento moderado. La alta humedad y la presencia de nubes altas marcarán el ambiente, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.