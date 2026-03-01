El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la presencia de estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en Nigrán oscilarán entre los 5 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados en las horas centrales, especialmente entre las 13:00 y las 15:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será bastante alta, variando entre el 68% y el 82% a lo largo del día. Este nivel de humedad, combinado con las nubes altas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Los habitantes de Nigrán deben estar preparados para un día fresco y húmedo, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h alrededor de las 14:00. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

El orto se producirá a las 08:10, y el ocaso será a las 19:25, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la cobertura nubosa, los momentos de luz solar pueden ser aprovechados para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 3 grados, lo que podría resultar en una sensación de frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

