El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados , alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

La precipitación no será un factor a considerar hoy, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A pesar de la ausencia de lluvia, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al anochecer.

A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 16 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:24, marcando el final de un día nublado y fresco.

En resumen, los habitantes de Mos deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Sin embargo, las temperaturas matutinas serán notablemente frescas, comenzando en torno a los 6 grados a primera hora.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se sentirá más cálido en comparación con las mañanas previas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.