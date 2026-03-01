El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Moraña, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría influir en la percepción de la temperatura. A partir de la tarde, se prevé una ligera disminución en la nubosidad, aunque se mantendrán algunas nubes dispersas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 15 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 2 grados a las 8:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 15:00. Sin embargo, por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 99% a las 4:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 56% y el 86% durante la tarde y la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y la presencia del viento.

El amanecer se producirá a las 08:09 y el ocaso será a las 19:24, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A medida que se acerque la tarde, la luz del sol podría ayudar a calentar un poco el ambiente, aunque la sensación general seguirá siendo fresca.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

