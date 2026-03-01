El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 4 grados durante las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar gradualmente, alcanzando los 8 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 18 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 91% a la medianoche y descendiendo a un 50% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas matutinas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 31 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 19:24, lo que proporcionará un día de luz relativamente largo para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, sin lluvias, con temperaturas que irán en aumento a lo largo de la jornada, pero con una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura matutina comenzará en torno a los 5 grados , descendiendo a 4 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

