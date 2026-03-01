El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 8 grados por la mañana y descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Moaña pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por la lluvia.

El viento, que será predominante del este y sureste, aportará un toque fresco al ambiente. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 18 km/h, con rachas más intensas en las horas de la tarde. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede resultar incómodo en momentos de mayor intensidad.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados . La alta humedad y el viento del este contribuirán a una sensación de frío, pero sin riesgo de lluvias. Los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos, siempre que se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y ventosas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todas las horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.