El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, cuando las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Meis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, que se espera ocurra a las 19:24.

La salida del sol será a las 08:10, lo que permitirá que la luz natural comience a iluminar el paisaje de Meis, aunque con un cielo cubierto. A medida que el día avance, se recomienda aprovechar las horas centrales para disfrutar del aire libre, ya que las temperaturas serán más agradables.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas frescas y vientos moderados, lo que sugiere un día tranquilo y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.