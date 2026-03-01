El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 a 8 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 65% y el 86% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar el viento, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque el cielo cubierto podría limitar la cantidad de luz solar que llega a la superficie. La salida del sol se producirá a las 08:10, mientras que el ocaso será a las 19:25, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, un indicativo de la llegada de la primavera.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría desanimar a quienes buscan un día soleado. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio, con la aparición de períodos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de momentos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.