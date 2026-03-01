El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 4 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura llegue a los 12 grados, mientras que en la tarde podría alcanzar los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Marín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y nublado.

El amanecer se producirá a las 08:10, y el ocaso será a las 19:24, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y tranquila.

En resumen, Marín experimentará un día nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de lluvia y la alta humedad crearán un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 10 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 8 grados.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la noche. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.