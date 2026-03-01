El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la calidez del sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Esto significa que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío matutino.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán dominando el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad de las estrellas podría verse afectada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 2 y los 15 grados, sin precipitaciones y con vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.