El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas centrales de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y aumentando su intensidad. Se esperan rachas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o abrigo, ya que las temperaturas pueden resultar frescas, especialmente con el viento que se prevé.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notablemente fuerte en la tarde. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable estar preparado para un día de clima variable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.