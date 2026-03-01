El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, y aunque se espera que la situación se mantenga estable, habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Desde la mañana, el viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 19:26, lo que proporcionará un total de más de 11 horas de luz solar, aunque la visibilidad puede verse afectada por la presencia de nubes. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en A Guarda, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento y la humedad.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en estas horas oscilará entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica no cambie significativamente, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de poco nuboso en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.