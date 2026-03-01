El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 3 grados, lo que podría resultar en una sensación de frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 82% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Gondomar durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto permitirá que los habitantes de Gondomar disfruten de actividades al aire libre sin el temor de que la lluvia arruine sus planes.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Aunque no se esperan ráfagas fuertes, el viento puede ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, el viento podría sentirse más fresco, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento del este contribuirán a una sensación de frío, por lo que se aconseja a los residentes que se preparen adecuadamente para el día. A pesar de las nubes, no habrá interrupciones por lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la presencia de estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.